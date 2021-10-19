За похищенных миссионеров на Гаити бандиты требуют 17 миллионов долларов
Источник:CNN
На прошлой неделе на Гаити похитили 17 христианских руководителей. Оказалось, что бандиты держат их недалеко от столицы Гаити и за каждого хотят по миллиону долларов.
Всего в заложниках банды 16 американцев и 1 канадка. Миссионеры принадлежат к управлению христианской помощи штата Огайо в США.
Напомним На Гаити похитили 17 американских миссионеров
В безопасности ли миссионеры
Министр юстиции Гаити Лист Квитель заявил, что похитители требовали в общей сложности 17 миллионов долларов за освобождение группы.
Похищенную группу составляют:
- пятеро мужчин,
- семь женщин,
- пятеро детей.
16 из них имеют американское гражданство.
Квитель сказал, что похитители впервые позвонили сотрудникам министерств христианской помощи на Гаити в субботу, 16 октября, заявив свои требования о выкупе. По его словам, с тех пор произошло несколько звонков между похитителями и миссионерской группой.
ФБР и гаитянская полиция поддерживают контакты с похитителями. Подробностей переговоров правоохранители пока не сообщают, впрочем, говорят, что они могут затянуться на недели.
Источники отмечают, что похищенные миссионеры находятся в доме, расположенном рядом с Круа-де-Буке, в пригороде столицы Гаити Порт-о-Пренс.
Кто стоит за похищением
Миссионеров похитила бандитская группировка 400 Mawozo. Похищение людей с целью получения выкупа – визитная карточка банды. В последнее время они часто конфликтуют с бизнесменами и полицией.
Когда-то банда воровала автомобили, но затем стала пионеркой в коллективных угонах больших групп жертв. На них они нападают на дорогах: с оружием выводят из автобусов и автомобилей.
Главное о похищении миссионеров
- В городе Порт-о-Пренс 16 октября захватили христианских миссионеров из США.
- Банда похитила собственно проповедников, их детей и членов семей.
- Произошло это на дороге: миссионеры ехали автобусом до аэропорта, когда их транспорт остановили.
- Это одно из самых масштабных похищений людей, которое произошло на Гаити.
- Остров после убийства президента и сокрушительных землетрясений погряз в насилии и погромах.