За похищенных миссионеров на Гаити бандиты требуют 17 миллионов долларов

На прошлой неделе на Гаити похитили 17 христианских руководителей. Оказалось, что бандиты держат их недалеко от столицы Гаити и за каждого хотят по миллиону долларов.

Всего в заложниках банды 16 американцев и 1 канадка. Миссионеры принадлежат к управлению христианской помощи штата Огайо в США.

Напомним На Гаити похитили 17 американских миссионеров

В безопасности ли миссионеры

Министр юстиции Гаити Лист Квитель заявил, что похитители требовали в общей сложности 17 миллионов долларов за освобождение группы.

Похищенную группу составляют:

пятеро мужчин,

семь женщин,

пятеро детей.

16 из них имеют американское гражданство.

Квитель сказал, что похитители впервые позвонили сотрудникам министерств христианской помощи на Гаити в субботу, 16 октября, заявив свои требования о выкупе. По его словам, с тех пор произошло несколько звонков между похитителями и миссионерской группой.

ФБР и гаитянская полиция поддерживают контакты с похитителями. Подробностей переговоров правоохранители пока не сообщают, впрочем, говорят, что они могут затянуться на недели.

Источники отмечают, что похищенные миссионеры находятся в доме, расположенном рядом с Круа-де-Буке, в пригороде столицы Гаити Порт-о-Пренс.

Кто стоит за похищением

Миссионеров похитила бандитская группировка 400 Mawozo. Похищение людей с целью получения выкупа – визитная карточка банды. В последнее время они часто конфликтуют с бизнесменами и полицией.

Когда-то банда воровала автомобили, но затем стала пионеркой в коллективных угонах больших групп жертв. На них они нападают на дорогах: с оружием выводят из автобусов и автомобилей.

Главное о похищении миссионеров