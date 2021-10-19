Загалом у заручниках банди 16 американців і 1 канадка. Місіонери належать до управління християнської допомоги штату Огайо у США.
Нагадаємо На Гаїті викрали 17 американських місіонерів
Чи у безпеці місіонери
Міністр юстиції Гаїті Ліст Квітель заявив, що викрадачі вимагали в цілому 17 мільйонів доларів за звільнення групи.
Викрадену групу складають:
- п'ятеро чоловіків,
- сім жінок,
- п'ятеро дітей.
16 із них мають американське громадянство.
Квітель сказав, що викрадачі вперше зателефонували співробітникам міністерств християнської допомоги на Гаїті у суботу 16 жовтня, заявивши свої вимоги про викуп. За його словами, з того часу відбулося кілька дзвінків між викрадачами та місіонерською групою.
ФБР та гаїтянська поліція підтримують контакти з викрадачами. Подробиць перемовин правоохоронці наразі не повідомляють, втім, кажуть, що вони можуть затягнутися на тижні.
Джерела зазначають, що викрадені місіонери перебувають у будинку, розташованому поруч з Круа-де-Буке, у передмісті столиці Гаїті Порт-о-Пренс.
Хто стоїть за викраденням
Місіонерів викрало бандитське угруповання 400 Mawozo. Викрадення людей з метою отримання викупу – візитна картка банди. Останнім часом вони часто конфліктують із бізнесменами і поліцією.
Колись банда крала автомобілі, але згодом стала піонеркою у колективних викраденнях великих груп жертв. На них вони нападають на дорогах: зі зброєю виводять з автобусів та автомобілів
Головне про викрадення місіонерів
- У місті Порт-о-Пренс 16 жовтня захопили християнських місіонерів зі США.
- Банда викрала власне проповідників, їхніх дітей та членів родин.
- Сталося це на дорозі: місіонери їхали автобусом до аеропорту, коли їхній транспорт спинили.
- Це одне з наймасштабніших викрадень людей, яке сталося на Гаїті.
- Острів після вбивства президента і нищівних землетрусів погруз у насильстві і погромах.