За словами представників служби безпеки Гаїті, сталося це 16 жовтня. Банда зі зброєю у столиці Гаїті просто захопила людей, черед яких були діти.

Зверніть увагу Вимагали 2 мільйони євро викупу: у Львові викрали 19-річну дівчину

Як викрали місіонерів на Гаїті

Подробиці викрадення залишаються не до кінця з'ясованими. Місцеві чиновники заявили, що місіонерів викрали з автобуса, який прямував до аеропорту. там начебто мали висадити деяких членів групи, перш ніж продовжити до іншого пункту призначення.

Гаїті перебуває у стані політичних потрясінь, і викрадення у державі є тривожним, але звичним явищем. Втім, викрадення такої великої групи американців шокувало чиновників своєю нахабністю.

Насильство зростає по всій столиці Порт-о-Пренс. За деякими оцінками, зараз банди контролюють приблизно половину міста.

Останні новини про Гаїті