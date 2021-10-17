За словами представників служби безпеки Гаїті, сталося це 16 жовтня. Банда зі зброєю у столиці Гаїті просто захопила людей, черед яких були діти.
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Як викрали місіонерів на Гаїті
Подробиці викрадення залишаються не до кінця з'ясованими. Місцеві чиновники заявили, що місіонерів викрали з автобуса, який прямував до аеропорту. там начебто мали висадити деяких членів групи, перш ніж продовжити до іншого пункту призначення.
Гаїті перебуває у стані політичних потрясінь, і викрадення у державі є тривожним, але звичним явищем. Втім, викрадення такої великої групи американців шокувало чиновників своєю нахабністю.
Насильство зростає по всій столиці Порт-о-Пренс. За деякими оцінками, зараз банди контролюють приблизно половину міста.
Останні новини про Гаїті
- 11 жовтня банда розстріляла шкільний автобус у Порт-о-Пренсі, поранивши щонайменше 5 людей.
- У серпні Гаїті сколихнув потужний землетрус. Кількість жертв від стихії, за найменшими оцінками, сягла 2 тисяч. Водночас майже 10 тисяч людей отримали поранення.
- Інше потрясіння в державі сталося у ніч на 7 липня. Тоді вбили президента Жовенеля Моїза. Організована злочинна група атакувала резиденцію глави держави. Затримали 23 підозрюваних, деяких ймовірних фігурантів оголосили у розшук.