За последние 2 дня россияне активизировали усилия для продвижения в направлении Изюма, – разведка

Данные разведки Великобритании говорят о том, что россияне планируют идти дальше. Сведения свидетельствуют, что бойцы уже активизировали усилия и готовы продвигаться в направлении Изюма.

Российские захватчики понесли немалые потери на Донбассе. Но их количества достаточно, чтобы продолжать наступление по другим направлениям.

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Оккупанты активизировали усилия за прошедшие двое суток

В разведке подчеркивают, что Восточная группа войск России за последние 48 часов активизировала свои усилия. Это захватчики сделали для того, чтобы продвигаться к югу от Изюма.

Напомним, что в направлении Изюма оккупанты больше месяца не достигали значительных достижений. С апреля они по сути простаивают на месте. Этого удалось добиться благодаря слаженной работе наших военных.

В то же время в разведке отмечают, что оставшиеся там российские военные могут испытывать дефицит укомплектования. Оно и не удивительно, ведь речь идет о тех же бойцах, которых наши защитники выбили из-под Киева.

Также следует понимать, что для оккупантов этот район боевых действий очень важен. Благодаря ему кафиры смогут в дальнейшем давить на наших защитников в Северодонецке. Параллельно это позволит им продвинуться дальше в глубину Донецкой области.

Напомним, что российские захватчики не оставляют надеждыКроме того, они стремятся сохранить сухопутное сообщение с временно оккупированным полуостровом Крым.

В разведке не просто так подчеркивают значительные потери врага. Он действительно более трех месяцев остался без такого же количества бойцов, которое погибало за годы войн, в которых активно участвовала Россия раньше. К примеру, в тех же Чечне или Афганистане.

Около 32 тысяч уничтоженных оккупантов

Наши военные продолжают доблестно защищать свою землю и отправлять на мир захватчиков. С начала полномасштабного вторжения ряда "двухсотых" пополнили 31 700 российских бойцов .

Если говорить о технике, то ее у врага тоже стало гораздо меньше. Речь идет о 1398 танках, 3438 боевых бронированных машинах, 213 РСЗО, 96 единицах средств ПВО, 2421 автомобиле и автоцистерне и 53 единицах спецтехники.

Кроме того, во "второй армии мира" не досчитаются 212 самолетов, 178 вертолетов, 125 крылатых ракет и 562 БпЛА. Сократился также флот – на 13 судов.

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