За последние 2 недели враг не достиг никаких стратегических целей, – Вениславский

Вооруженные Силы Украины продолжают мужественно давать отпор российским оккупантам. В то же время за последние недели рашисты не достигли никаких военных успехов на наших землях.

Об этом в эфире 24 канала сообщил член Комитета нацбезопасности и обороны ВР Федор Вениславский. Он подчеркнул, что сейчас ситуация такая же, как в первую неделю войны.

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У врага сдвигов нет

Вениславский объяснил, что никаких радикальных сдвигов и достижений со стороны неприятеля нет. В то же время, есть успехи у ВСУ, о которых знает вся страна.

За последние 2 недели враг не завоевал никаких стратегических целей. То есть у него только то, что он достиг за первую неделю войны благодаря нашествию своих тараканов, которые лезут из всех щелей,

– отметил Вениславский.

Ситуация на разных направлениях

По его словам, враг хочет иметь больше успехов на юге Украины – это Николаев и Одесса. Впрочем, наши военные хорошо знают, как противодействовать их желаниям.

Вениславский добавил, что на Харьковском направлении сохраняется статус-кво, хотя оккупанты не оставили своих намерений и постоянно обстреливают и бомбят город, также под удары попадает Чернигов. На Сумском направлении ситуация такая же, как была в начале.

Вениславский рассказал о "достижениях" врага за последнее время: смотрите видео