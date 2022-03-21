Про це ефірі 24 каналу повідомив член Комітету нацбезпеки й оборони ВР Федір Веніславський. Він наголосив, що зараз ситуація така ж, як у перший тиждень війни.

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У ворога зрушень немає

Веніславський пояснив, що жодних радикальних зрушень і досягнень з боку ворога немає. Водночас є успіхи в ЗСУ, про які знає вся країні.

За останні 2 тижні ворог не здобув жодних стратегічних цілей. Тобто у нього тільки те, що він досягнув за перший тиждень війни завдяки навалі своїх тарганів, які лізуть з усіх щілин,

– зазначив Веніславський.

Ситуація на різних напрямках

За його словами, ворог хоче мати більше успіхів на півдні України – це Миколаїв та Одеса. Втім наші військові добре знають, як протидіяти їхнім бажанням.

Веніславський додав, що на Харківському напрямі зберігається статус-кво, хоча окупанти не полишили своїх намірів і постійно обстрілюють та бомблять місто, також під удари потрапляє Чернігів. На Сумському напрямку ситуація така ж, як була на початку.