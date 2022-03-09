За предыдущие сутки более 120 тысяч человек пересекли западную границу Украины

За минувшие сутки украинскую границу на западном участке пересекли более 120 тысяч человек и почти 15 тысяч транспортных средств.

В Государственной пограничной службе констатировали, что таким образом пассажиропоток уменьшился примерно на 10% чем было за день до этого.

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Большинство из уехавших – более 75 тысяч человек – пересекли границу на украинско-польском участке. Как следствие – на этом направлении все еще сохраняются накопления людей и автомобилей.

Украинские мужчины возвращаются на родину

Также, за минувшие сутки в Украину прибыли 14,5 тысячи человек. Почти 12 тысяч из них – украинцы, большинство из которых мужчины, планирующие присоединиться к силам обороны.

Гордимся земляками, которые едут защищать свою родину,

– подчеркнули в ГПСУ.

Пограничники напомнили, что для пересечения границы в ЕС лучше выбрать пункты пропуска на границах с:

Венгрией,

Словакией,

Румынией,

Молдовой.

Сейчас пункты пропуска с данными странами почти пустые или загружены минимально.

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