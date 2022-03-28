За предыдущие сутки только на Запорожье уничтожили 71 оккупанта, еще 13 ранили

В направлении Запорожья продолжаются бои. На протяжении этой ночи и утра наши защитники успешно отражали атаки врага и продолжают наносить урон оккупантам.

За последние сутки подразделения Сил обороны Запорожского края уничтожили 71 оккупанта, еще 13 ранили. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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Также наши защитники уничтожили 4 вражеских бронетранспортера, 2 миномета, 2 автомобиля, 2 боевые машины пехоты и 1 бронированную дозорную машину.

Моральное состояние врага очень низкое

Оккупанты истощены и голодны. Анатолий Куртев сообщил, что они даже не уносят тела своих погибших с поля боя.

И при этом они как настоящие террористы все чаще обстреливают населенные пункты Запорожского края.

– говорится в сообщении.

Заметим, что россияне увеличили количество ракетных обстрелов по всей Украине. Только в течение 18 марта по украинским городам было выпущено 70 ракет. К счастью, большая часть из них не долетела, но есть и те, которые попали в цель.

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