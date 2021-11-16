О том, что аварию расследует ГБР, сообщили в этом ведомстве, не назвав фамилии и фракционную принадлежность парламентария. Однако информированный источник отметил, что говорится об инциденте со "слугой" Ковалевым.
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ГБР взялось за дело о ДТП с Ковалёвым
В Бюро рассказали, что авария произошла утром 15 ноября, когда водитель грузовика совершал разворот в предусмотренном для этого месте на трассе Киев – Одесса. Там произошло столкновение MAN и легковушки, которой управлял нардеп.
В результате Ковалев получил вывихи, ссадины и рваную рану верхней губы. Водитель грузовика обошелся без травм.
Признаков алкогольного опьянения у водителей не обнаружили. Поэтому, подчеркнули в ГБР, нет оснований привлекать кого-то из водителей к уголовной ответственности. Однако досудебное расследование в производстве продолжается.
Авария с участием Ковалева: что известно
- Нардеп от "слуги народа" Ковалев в фейсбуке подтвердил, что 15 ноября попал в ДТП, отметив, что "такое случается".
- Перед этим в полиции Киевской области проинформировали, что авария произошла на автодороге Киев – Одесса, возле поворота в село Хлепче.
- Там 32-летний водитель Mercedes-Benz врезался в грузовой автомобиль MAN под управлением 52-летнего водителя. В результате аварии водитель Mercedes получил повреждение – его госпитализировали в Белоцерковскую больницу.
- Представитель фракции "слуг" Юлия Палийчук заявила, что Ковалев готов понести ответственность как участник ДТП по закону, если его вину докажут.