За "раздел" территории Украины взялись слабаки и маразматики

А не много ли торгашей суверенитетом Украины в последнее время нарисовалось на арене?

Незваные советы от горе-политиков

Эммануэль Макрон предлагает Зеленскому пойти на уступки России, теперь бывший госсекретарь США, 98-летний Генри Киссинджер заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Украина должна начать переговоры с Россией, в том числе с учетом территориальных захватов оккупантов.

Рекомендуем Россияне, готовьтесь считать гробы

Некоторое время назад я публиковал сообщение, в котором писал, что у меня нет уважения к возрасту и мудрости седины. Поскольку в седине проявляется неизбежность физиологических процессов, например, отмирание клеток мозга.

Физиология и ничего личного

Альцгеймер, Паркинсон, деменция, старческий маразм – с какой возрастной группой все эти заболевания ассоциируются? Той, которая наполнена мудростью и опытом?

Причем здоровье у деда дрогнуло, а прогрессия началась после 2014 года, с обострением в 2016 году, когда Киссинджер рекомендовал Трампу признать оккупированный Крым российским.

Переговоры Украины и России могут идти только по одному вопросу

В общем, кто рекомендует Украине уступить свой суверенитет? Слабаки и маразматики. Показательно.

Важно – друзей Путина ошеломило выступление Зеленского в Давосе: смотрите видео