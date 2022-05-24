За "раздел" территории Украины взялись слабаки и маразматики
Источник:фейсбук Александра Коваленко
А не много ли торгашей суверенитетом Украины в последнее время нарисовалось на арене?
Незваные советы от горе-политиковЭммануэль Макрон предлагает Зеленскому пойти на уступки России, теперь бывший госсекретарь США, 98-летний Генри Киссинджер заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Украина должна начать переговоры с Россией, в том числе с учетом территориальных захватов оккупантов.
Рекомендуем Россияне, готовьтесь считать гробы
Некоторое время назад я публиковал сообщение, в котором писал, что у меня нет уважения к возрасту и мудрости седины. Поскольку в седине проявляется неизбежность физиологических процессов, например, отмирание клеток мозга.
Физиология и ничего личного
Альцгеймер, Паркинсон, деменция, старческий маразм – с какой возрастной группой все эти заболевания ассоциируются? Той, которая наполнена мудростью и опытом?
Причем здоровье у деда дрогнуло, а прогрессия началась после 2014 года, с обострением в 2016 году, когда Киссинджер рекомендовал Трампу признать оккупированный Крым российским.
Переговоры Украины и России могут идти только по одному вопросу
В общем, кто рекомендует Украине уступить свой суверенитет? Слабаки и маразматики. Показательно.
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