Непрохані поради від горе-політиків

То Еммануель Макрон пропонує Зеленському піти на поступки Росії, тепер колишній держсекретар США, 98-річний Генрі Кісінджер заявив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що Україна має розпочати переговори з Росією, зокрема з урахуванням територіальних захоплень окупантів.

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Якийсь час тому я публікував допис, у якому писав, що в мене немає поваги до віку та мудрості сивини. Оскільки в сивині проявляється неминучість фізіологічних процесів, наприклад, відмирання клітин мозку.

Фізіологія й нічого особистого

Альцгеймер, Паркінсон, деменція, старечий маразм – з якою віковою групою всі ці захворювання асоціюються? Тією, яка наповнена мудрістю та досвідом?

Причому здоров'я у діда похитнулося давненько, а прогресія почалася після 2014 року, із загостренням у 2016 році, коли Кісінджер рекомендував Трампу визнати окупований Крим російським.

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Загалом, хто рекомендує Україні поступитися своїм суверенітетом? Слабаки та маразматики. Показово.

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