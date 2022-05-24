Непрохані поради від горе-політиків
Рекомендуємо Росіяни, готуйтеся рахувати труни
Якийсь час тому я публікував допис, у якому писав, що в мене немає поваги до віку та мудрості сивини. Оскільки в сивині проявляється неминучість фізіологічних процесів, наприклад, відмирання клітин мозку.
Фізіологія й нічого особистого
Альцгеймер, Паркінсон, деменція, старечий маразм – з якою віковою групою всі ці захворювання асоціюються? Тією, яка наповнена мудрістю та досвідом?
Причому здоров'я у діда похитнулося давненько, а прогресія почалася після 2014 року, із загостренням у 2016 році, коли Кісінджер рекомендував Трампу визнати окупований Крим російським.
Цікаво Перемовини України та Росії можуть йти лише з одного питання
Загалом, хто рекомендує Україні поступитися своїм суверенітетом? Слабаки та маразматики. Показово.
Важливо – друзів Путіна приголомшив виступ Зеленського у Давосі: дивіться відео