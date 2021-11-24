За российские нефтегазовые деньги, – Ткаченко призвал СБУ отреагировать на марш "антиваксов"

Министр культуры Александр Ткаченко высказался о митинге антивакцинаторов в Киеве. Он надеется, что СБУ найдет настоящих организаторов акции.

Чиновник обратил внимание на плакаты с QR-кодом, которые принесли протестующие. Ссылка на них вела на сайт путинской партии "Единая Россия".

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Поэтому, по словам Ткаченко, не может быть никаких сомнений относительно того, кто спонсирует такие акции и, кто является их идейным вдохновителем. "Ответ на то, почему эти люди перекрывали центр Киева – на поверхности. Ведь аналогичные митинги прошли и в Молдове. С такими же лозунгами и плакатами", – отметил он.

Все эти месседжи можно увидеть и в отдельных группах антивакцинаторов в соцсетях. Это российские нарративы за российские нефтегазовые деньги,

– подчеркнул Ткаченко.

Глава Минкульта обратился к украинцам

Министр призвал украинцев не вестись на провокации Кремля. Он подчеркнул, что сейчас ежедневно умирают сотни пациентов, а общее число жертв коронавируса уже такое, как население города Мукачево. Ткаченко призвал посмотреть в глаза врачей, которые жертвуют своей жизнью, чтобы спасать невакцинированных.

. Согласно информации СНБО , по состоянию на 24 ноября в Украине от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 82 913 людей.

"Посмотрите, как дышат на ИВЛ те, кто хочет жить. Не надо подыгрывать нашим врагам. Верю, СБУ найдет тех, кто этот марш обеспечил деньгами и печатной продукцией", – подытожил чиновник.

Основное о марше антивакцинаторов в Киеве

24 ноября антивакцинаторы вышли на марш в Киеве с QR-кодами партии Путина. На их транспарантах были надписи "Я – живой человек, а не товар. Скажи QR-кодам "нет", "Стоп QR-код".

Одна из участниц митинга оправдывалась, что изображение QR-кода якобы было взято из сети и отметила, что оно – перечеркнуто. Мол, это означает несогласие с политикой партии.

В СНБО уже отреагировали на этот инцидент. Там отметили, что протест "антиваксов" является частью спецоперации Кремля для уменьшения уровня вакцинации в Украине.

Полный текст сообщения Александра Ткаченко в телеграмме:

"Думаю, после того, как на митинге антивакцинаторов появились плакаты с QR-кодом сайта прокремлевской партии "Единая Россия", сомнения о том, кто является спонсором, идейным вдохновителем этих акций развеялись. И ответ, почему эти люди сегодня перекрывали центр Киева, на поверхности. Ведь аналогичные митинги прошли и в Молдове. С такими же лозунгами и плакатами. Все эти месседжи можно увидеть и в отдельных группах антивакцинаторов в соцсетях. Это российские нарративы за российские нефтегазовые деньги. Хотел бы призвать украинцев. Не ведитесь на провокации Кремля. Во времена, когда каждый день умирают сотни людей, а общее количество смертельных случаев – уже как население такого города как Мукачево. Посмотрите в глаза врачей, которые жертвуют своей жизнью ради спасения невакцинированных. Посмотрите, как дышат на ИВЛ те, кто хочет жить. Не надо подыгрывать нашим врагам. Верю, Служба безопасности Украины найдет тех, кто этот марш обеспечил деньгами и печатной продукцией".