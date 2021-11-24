Урядовець звернув увагу на плакати з QR-кодом, які принесли протестувальники. Посилання на них вело на сайт путінської партії "Єдина Росія".

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Тому, за словами Ткаченка, не може бути жодних сумнівів щодо того, хто спонсорує такі акції та є їхнім ідейним натхненником. "Відповідь на те, чому ці люди перекривали центр Києва – на поверхні. Адже аналогічні мітинги пройшли й у Молдові. З такими ж гаслами та плакатами", – зауважив він.

Всі ці меседжі можна побачити і в окремих групах антивакцинаторів в соцмережах. Це російські наративи за російські нафтогазові гроші,

– наголосив Ткаченко.

Очільник Мінкульту звернувся до українців

Міністр закликав українців не вестися на провокації Кремля. Він підкреслив, що зараз щодня помирають сотні пацієнтів, а загальна кількість жертв коронавірусу вже така, як населення міста Мукачево. Ткаченко закликав подивитися в очі лікарів, які жертвують своїм життям, щоб рятувати невакцинованих.

Довідка. Згідно з інформацією РНБО, станом на 24 листопада в Україні від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 82 913 людей.

"Подивіться, як дихають на ШВЛ ті, хто хоче жити. Не треба підігравати нашим ворогам. Вірю, СБУ знайде тих, хто цей марш забезпечив грошима та друкованою продукцією", – підсумував чиновник.

Основне про марш антивакцинаторів у Києві

24 листопада антивакцинатори вийшли на марш у Києві з QR-кодами партії Путіна. На їхніх транспарантах були написи "Я – жива людина, а не товар. Скажи QR-кодам "ні", "Стоп QR-код".

Одна з учасниць мітингу виправдовувалася, що зображення QR-коду нібито було взяте з мережі й наголосила, що воно – перекреслене. Мовляв, це означає незгоду з політикою політсили.

У РНБО вже відреагували на цей інцидент. Там зазначили, що протест "антиваксів" є частиною спецоперації Кремля для зменшення рівня вакцинації в Україні.

Повний текст допису Олександра Ткаченка у телеграмі:

"Думаю, після того, як на мітингу антивакцинаторів з'явилися плакати з QR-кодом сайту прокремлівської партії "Єдина Росія", сумніви про те, хто є спонсором, ідейним натхненником цих акцій розвіялися. І відповідь, чому ці люди сьогодні перекривали центр Києва, на поверхні. Адже аналогічні мітинги пройшли і в Молдові. З такими самими гаслами та плакатами. Всі ці меседжі можна побачити і в окремих групах антивакцинаторів в соцмережах. Це російські наративи за російські нафтогазові гроші. Хотів би закликати українців. Не ведіться на провокації Кремля. У часи, коли кожного дня помирають сотні людей, а загальна кількість смертельних випадків – вже як населення такого міста як Мукачево. Подивіться в очі лікарів, які жертвують своїм життям заради врятування невакцинованих. Подивіться, як дихають на ШВЛ ті, хто хоче жити. Не треба підігравати нашим ворогам. Вірю, Служба безпеки України знайде тих, хто цей марш забезпечив грошима та друкованою продукцією".