Чергове підтвердження спецоперації

У Раді нацбезпеки та оборони відреагували на обурливі QR-коди учасників антивакцинального маршу. Фахівці радять українцям довіряти лише офіційним джерелам інформації щодо безпечності вакцин проти коронавірусу.

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Підтвердженням реалізації спеціальних інформаційних антивакцинальних заходів зі сторони Росії є проведення чергового маршу противників вакцинації від COVID-19. Учасники на плакатах "Стоп QR-код" розмістили QR-код, який дає перехід до вебсайту російської політичної партії "Єдина Росія",

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про марш антивакцинаторів у Києві

На черговій акції противників вакцинації проти коронавірусу помітили протестувальниць з плакатами "Я – жива людина, а не товар. Скажи QR-кодам "ні", "Стоп QR-код". На банерах були зображені перекреслені QR-коди, які після сканування направляли на сайт путінської партії "Єдина Росія".

Самі ж протестувальниці пояснили, що, мовляв, взяли QR-код з інтернету. Перекресливши його вони буцімто заявили, що виступають проти антиукраїнської політики "Єдиної Росії

Росія проводить в Україні антивакцинальну кампанію: що відомо

РНБО ще наприкінці жовтня заявила, що Росія розпочала в Україні антивакцинальну кампанію, яка спрямована на збільшення смертності в нашій країні. Фейкову інформацію про нібито шкоду від щеплення поширюють телеграм-канали, які ведуть російські агенти. Ті посилаються на фейкові дослідження про небезпеку вакцин.

До цього залучили навіть московську церкву. Цікаво, що її позиція щодо вакцинації є негативною в Україні, однак схвальною в Росії.