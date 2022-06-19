За российский военный флот, до дна!", – Резников рассказал о тосте на встрече "Рамштайн"

Алексей Резников поблагодарил всех за поздравление по случаю Дня рождения. Министру обороны 18 июня исполнилось 56 лет.

Министр обороны заявил, что прочел все сообщения. Однако не успевает ответить всем лично.

На основе взаимности: как работает и что дает Украине "Рамштайн-3"

Резников подчеркнул: он гордится тем, что у него – огромное количество друзей. Министр обороны подчеркнул, что главное пожелание – победы Украины и мира для украинцев – вместе точно удается реализовать.

Поделюсь с вами польским тостом, который я изучил от наших друзей в Варшаве и, конечно, этот тост уже знают все министры обороны стран клуба "Рамштайн". "За российский военный флот, до дна!",

– заявил Резников.

Министр обороны подвел итоги "Раштайн-3"

В июне 2022 года Резников 2 дня находился в Брюсселе . Там министр обороны провел немало встреч со многими политиками из разных стран мира. Темой разговоров была война России с Украиной. Обсуждали, что делать, чтобы она завершилась победой Украины.

Также состоялось третье заседание контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

"Ключево: поставки будут. Качественные поставки. Но не все можно озвучивать уже и сейчас. Все будет впоследствии", – подытожил Резников.

Кроме того, министр обороны побывал на встрече министров обороны стран НАТО. Резников подчеркнул, что впервые эта встреча состоялась с участием 4 стран, не входящих в Альянс. Речь идет об Украине, Грузии, Швеции и Финляндии. По словам Резникова, коллеги уже подтвердили, что Украина де-факто уже член этой семьи.

Министр обороны также провел около десяти двусторонних встреч с главами оборонных ведомств стран НАТО. Резников подчеркнул, что все они выразили поддержку ВСУ и украинскому народу.

Министр обороны добавил, что гордится украинскими защитниками и защитницами. Также Резников гордится тем, что все коллеги восхищаются нашими воинами и их победой. Мир понимает, что борьба идет не только за Украину, но и за свободную Европу.

Также Резников провел встречу с Беном Уоллесом – министром обороны Великобритании.

Обратите внимание - бригада имени князя Витовта "минуснула" реактивные системы залпового огня России: смотрите видео