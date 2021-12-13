За российское гражданство на оккупированных территориях украинское не заберут, – Вениславский

Украина не признает российские паспорта, которые насильственно были выданы украинцам на оккупированных территориях. Поэтому на этих людей не распространяются положения закона о множественном гражданстве.

Отрицательных последствий для жителей ОРДЛО не будет

Граждане временно оккупированных Крыма и Донбасса согласились на российские паспорта из-за угрозы своей жизни. Об этом заявил представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский.

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Эти действия (России – 24 канал) нарушают международные стандарты в области прав человека, Всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. То есть в этом случае российские паспорта ни чего не значат и поэтому они особых юридических последствий за собой не тянут,

– объяснил Вениславский.

Если по возвращении под юрисдикцию Украины оккупированных территорий граждане заявят, что их заставили принять российское гражданство, то никаких негативных последствий не будет.

Вениславский напомнил, что в законопроекте о множественном гражданстве четко сказано, что не может быть двойного гражданства со страной-оккупантом, страной-агрессором.

"То есть не может иметь гражданин Украины одновременно гражданство России", – сказал политик.

Законопроект о множественном гражданстве: что известно

В ходе поездки в США президент Владимир Зеленский встретился с украинской диаспорой и заверил, что в Украине разрешат двойное гражданство.

Выступая в Верховной Раде 1 декабря, глава государства анонсировал соответствующий законопроект. На следующий день он внес его в парламент.

Согласно документу, в правовых отношениях на территории Украины лица с множественным гражданством остаюсь исключительно гражданами нашей страны.

Однако двойное гражданство не распространяется на людей из стран миграционного риска или государств-агрессоров.

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