За самоотверженную оборону своих общин: Зеленский наградил орденами глав ОГА

Война против российского захватчика продолжается. Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта принял решение наградить орденами глав областных администраций, наиболее отличившихся в обороне своих общин.

Также, заметим, Зеленский наградил и мэров городов, активно противостоящих врагу. А самим городам предоставил статус городов-героев.

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Награждены Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

Глава Харьковской ОГА Синегубов Олег Васильевич.

Глава Николаевской ОГА Ким Виталий Александрович.

Глава Донецкой ОГА Кириленко Павел Александрович.

Глава Луганской ОГА Гайдай Сергей Владимирович.

Глава Черниговской ОГА Чаус Вячеслав Анатольевич.

Председатель Сумской ОГА Живицкий Дмитрий Алексеевич.

Полное вечернее обращение Зеленского от 6 марта: смотрите видео

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