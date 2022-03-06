За самоотверженную оборону своих общин: Зеленский наградил орденами глав ОГА

6 марта 2022 , 22:58
Читати новину українською

Война против российского захватчика продолжается. Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта принял решение наградить орденами глав областных администраций, наиболее отличившихся в обороне своих общин.

Также, заметим, Зеленский наградил и мэров городов, активно противостоящих врагу. А самим городам предоставил статус городов-героев.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Награждены Орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

  • Глава Харьковской ОГА Синегубов Олег Васильевич.
  • Глава Николаевской ОГА Ким Виталий Александрович.
  • Глава Донецкой ОГА Кириленко Павел Александрович.
  • Глава Луганской ОГА Гайдай Сергей Владимирович.
  • Глава Черниговской ОГА Чаус Вячеслав Анатольевич.
  • Председатель Сумской ОГА Живицкий Дмитрий Алексеевич.

Полное вечернее обращение Зеленского от 6 марта: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки! 

Автор: Олесь Друкач