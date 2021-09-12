За считанные секунды: в Израиле дом обвалился на глазах у людей – впечатляющее видео

12 сентября 2021 , 18:21
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Источник:

телеграм "Дежурный по Израилю"

В Израиле на считанные секунды на глазах у прохожих обвалился дом. К счастью, люди не пострадали.

Жильцов выселили из здания всего за день перед этим. Обвал случился 12 сентября на улице Серлин.

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В Израиле обрушился дом

Предварительно известно, что жильцов выселили 11 сентября как раз из-за угрозы обрушения здания.

Тогда жильцы услышали громкий треск, по стенам дома появились трещины. Здание склонилось так, что не открывались входные двери – их разблокировали спасатели.

Спустя сутки дом внезапно рухнул на глазах у прохожих,
– говорится в сообщении.

В Израиле обрушился жилой дом, из которого выселили людей: смотрите видео

В телеграм-канале призвали людей быть бдительными и следить за состоянием зданий, в которых они живут. Если же обнаружили серьезные трещины – сразу звонить городским службам.

Что известно об аварийном доме в Израиле

  • Из дома выселили 16 семей. Это случилось тогда, когда жители обратились в пожарно-спасательную службу с жалобой на что-то похожее на "взрыв". Именно после этого в доме пошла большая трещина и посыпалась штукатурка. Вероятно, именно тогда обрушилась одна из стен дома.
  • Издание "Новости Израиля" написало, что старый жилой фонд страны состоит из домов 40 – 60 годов прошлого века.
  • В последние годы они становятся опасными для проживания людей.
Автор: Діана Квасневська