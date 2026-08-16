В то же время через некоторое время их может стать в разы больше, и будет невозможно продвигаться не только на первую линию, но и на вторую, и на третью линию. Об этом Федоров рассказал в интервью ирландскому журналисту Кейлану Робертсону.

Что сказал Федоров?

"И мы дойдем до того, что видим сегодня: воздушные цели сбивают преимущественно не ракеты, а другие дроны. То есть мы дойдем до этапа, когда автономные дроны будут воевать с автономными дронами. Мы дойдем до этапа, когда роботизация фронта станет тотальной", – отметил Федоров.

Он добавил, что, по сути, это будет война роботов и дронов против роботов и дронов, которыми управляют люди и которые разрабатывают определенные операции, постоянно совершенствуют программное обеспечение и постоянно создают новые продукты.

То есть нас ждет, если война будет продолжаться месяцами и годами, совершенно иная ситуация – тотальная роботизация и использование искусственного интеллекта,

– подытожил Федоров.

К слову, он также анонсировал новый этап войны. В перспективе люди будут все больше отходить от непосредственного участия в боевых действиях.