Водночас через певний період часу їх може бути в рази більше, і буде неможливо пересуватися не тільки на першу лінію, а й на другу, і на третю лінію. Про це Федоров розповів в інтерв'ю ірландському журналісту Кейлану Робертсону.

Що сказав Федоров?

"І ми прийдемо до того, що сьогодні бачимо: повітряні цілі збивають переважно не ракети, а інші дрони. Тобто ми прийдемо до етапу, де автономні дрони будуть воювати з автономними дронами. Ми прийдемо до етапу, де роботизація фронту буде тотальною", – зазначив Федоров.

Він додав, що, по суті, це буде війна роботів і дронів проти роботів і дронів, якими керують люди і які формують певні операції, постійно покращують софт та постійно створюють інші продукти.

Тобто нас чекає, якщо війна буде продовжуватися далі місяцями та роками, взагалі інша ситуація – тотальна роботизація і використання штучного інтелекту,

– підсумував Федоров.

До слова, він також анонсував новий етап війни. У перспективі люди дедалі більше відходитимуть від безпосередньої участі у бойових діях.