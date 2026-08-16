Про це в інтерв'ю ірландському журналісту Каолану Робертсону заявив ексміністр оборони Михайло Федоров.

Що сказав Федоров про майбутнє війни?

Ексміністр оборони України Михайло Федоров зазначив, що характер бойових дій уже суттєво змінився, а насиченість фронту безпілотними системами продовжує зростати. За його оцінкою, пересування людей у зоні бойових дій ставатиме дедалі складнішим, оскільки кількість дронів у повітрі та на землі може зрости в рази.

За таких умов, вважає Федоров, війна поступово переходить від протистояння переважно живої сили та традиційної техніки до масштабного використання автономних систем.

Я думаю, що нас чекає новий етап війни, де ми вже бачимо велику кількість змін, які відбулися за останні пів року. Ми бачимо, що шахеди, якщо говоримо про новий домен війни – повітря – стали взагалі іншими. Росія почала використовувати шахеди з реактивним двигуном, КАБи з новими антенами. Росія намагається ізолювати наші прифронтові регіони, знищити нашу економіку, енергетику. З іншого боку, ми робимо strike-місії й ізолюємо Крим і логістику нашого ворога. Тобто ситуація кардинально змінюється щодня,

– заявив Федоров.

Одним із ключових напрямків наступного етапу війни Федоров назвав протистояння безпілотних систем. Ідеться про ситуацію, коли автономні дрони зможуть самостійно виявляти та знищувати інші повітряні цілі.

"І ми прийдемо до того, що сьогодні бачимо: повітряні цілі збивають більше всього не ракети, а інші дрони. Тобто ми прийдемо до етапу, де автономні дрони будуть воювати з автономними дронами. Ми прийдемо до етапу, де роботизація фронту буде тотальною", – наголосив Федоров.

Він прогнозує, що технології поступово охоплюватимуть не лише повітряний простір. Йдеться про наземні роботизовані комплекси, сенсори, системи зв'язку та програмне забезпечення, які дозволятимуть виконувати дедалі більше бойових завдань без безпосередньої присутності людини.

Фактично, за його словами, люди залишатимуться операторами та планувальниками, тоді як значну частину безпосередньої роботи виконуватимуть машини.

І, по суті, це буде війна роботів від дронів проти роботів від дронів, якими керують люди, які формують певні операції, які постійно покращують софт, які постійно створюють завдяки R&D, в тому числі роботизованому R&D, інші продукти. Тобто нас чекає, якщо війна буде продовжуватися далі місяцями й роками, взагалі інша ситуація – тотальна роботизація і використання штучного інтелекту,

– пояснив Федоров.

Окремо він наголосив, що Україна не повинна дозволити Росії отримати перевагу у сфері військових технологій. За його словами, йдеться не лише про виробництво більшої кількості дронів, а й про розвиток програмного забезпечення, автономності, зв'язку та систем управління.

Федоров підкреслив, що Україна має одночасно знищувати технологічні спроможності противника та розвивати власні рішення.

Він також наголосив на необхідності максимально замінювати людей на першій лінії роботизованими системами. Це, за його словами, дозволить зменшити ризики для військовослужбовців і водночас збільшити технологічні можливості Сил оборони.

Нагадаємо, під час інтервʼю Федоров підтвердив, що підтримує контакти з американським підприємцем Ілоном Маском, з яким комунікує вже понад чотири роки. За його словами, за цей час їм вдалося вирішити чимало складних питань і знайти взаєморозуміння.

Він також зазначив, що навіть у ситуаціях, де позиції сторін суттєво відрізнялися, їм часто вдавалося знаходити спільне рішення.