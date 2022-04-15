За сутки на Харьковщине тушили 27 пожаров, вызванных обстрелами оккупантов

На Харьковщине за сутки возникло 27 пожаров из-за вражеских обстрелов. Пострадавших нет.

Всего за сутки 14 марта спасатели совершили 43 оперативных выезда. Больше всего пожаров произошло в Киевском районе Харькова.

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ГСЧС в течение суток осуществила 27 выездов на тушение пожаров вызванных вражескими обстрелами. Так, спасатели выезжали на тушение пожаров жилых многоэтажек, частных домов, гаражей и автомобилей,

– говорится в сообщении.

Пожары произошли в таких районах Харькова:

Немышлянском – 2;

Московском – 8;

Киевском – 9;

Слободском – 2;

Индустриальном – 1;

и в районах области:

Богодуховском – 1;

Харьковском – 4.

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