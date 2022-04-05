За сутки в Луганской области оккупанты совершили 51 обстрел из минометов, артиллерии, авиации
Источник:фейсбук Национальной полиции Украины
Полицейские Луганщины постоянно работают и добросовестно выполняют служебные обязанности в условиях военного положения, в частности документируют все факты военных преступлений.
Так, вчера, 4 апреля, правоохранители задокументировали 51 обстрел из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации по городам Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Попасная, Горное, Золотое, Новодружеск.
Читайте также "РуZZкий мир" в Луганской области: уже 146 гражданских погибли и более 500 получили ранения
В результате вражеских обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также среди местных жителей есть погибшие.
Во время эвакуации людей из городов Северодонецка и Лисичанска под обстрел в Новодружеске попала эвакуационная колонна, в которой был поврежден один автобус,
Сообщается, что в Новодружеске под обстрел оккупантов попала эвакуационная колонна, которая вывозила людей из городов Северодонецка и Лисичанска в безопасные места. Один автобус был поврежден. К счастью, люди ранения не получили.
Эвакуация украинцев из Луганщины / Фото Национальной полиции Украины
По данным Нацполиции, несмотря на обстрелы, удалось эвакуировать около 1 000 местных жителей, из городов Северодонецк, Лисичанск, Кременная и Горное.
Последствия обстрелов:
- 535 трансформаторных подстанций остаются обесточенными;
- без света 30 населенных пунктов: 13 частично и 17 полностью;
- без воды остаются полностью Рубежное, Попасная, Северодонецк, частично Горная община и Лисичанск;
- без газоснабжения 36 населенных пунктов, из них 30 полностью и 6 частично.