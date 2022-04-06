За сутки пиротехники обезвредили более 4 тысяч снарядов и мин
6 апреля 2022 , 10:35Читати новину українською
Источник:ГСЧС
Пиротехники ГСЧС за сутки обезвредили 4 тысячи 101 взрывчатку. Больше всего их обнаружили в Харьковской области.
За сутки пиротехников привлекали к работе более 400 раз. Об этом сообщили в ГСЧС 6 апреля.
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В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 429 раз, обнаружено, изъято и обезврежено 4 тысячи 101 взрывоопасный предмет, обследована территория площадью 382 гектаров,
– говорится в сообщении.
Чаще пиротехнические подразделения работали на:
- В Харьковской области – 1 тысяча 828 раз;
- В Николаевской области– 1028 раз;
- В Донецкой области – 259 раз;
- В Киевской области – 295 раз;
- В Сумской области – 154 раза.
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