За сутки российские оккупанты обстреляли Харьков 16 раз

Город-герой Харьков в очередной раз подвергается вражеским обстрелам. За последние сутки, 28 апреля, российские оккупанты обстреляли город 16 раз, из которых дважды – из реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч".

Такую информацию озвучил сегодня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в прямом эфире национального марафона новостей, сообщает 24 канал. Он отметил, что обстрелы Харькова – хаотичны, поэтому часто прилетает по жилым массивам.

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Олег Синегубов рассказал, что обстрелов города стало гораздо меньше по сравнению с прошлой неделей. Однако предостерег, что находиться на улицах крайне опасно, ведь жертв среди мирного населения фиксируют каждый день.

За последние сутки под удар попали Дергачи, Чугуев, Золочев. Он отметил, что "горячей" точкой остается Изюмское направление.

"Обстрелы Харькова – хаотические, это жилые районы. В Дергачах это не административные здания, а частный жилищный сектор. Прилетает часто по критической инфраструктуре – ТЭЦ, водопроводы, подстанции. В Пятихатках до сих пор не можем возобновить электроснабжение из-за обстрелов, подстанция там полностью разрушена", – сообщил глава Харьковской ОВА.

Коротко о ситуации в Харьковской области:

28 апреля в 10 часов утра российские военные цинично обстреляли поселок Покотиловка Харьковской области. В результате обстрела российских оккупантов погибли 2 мужчин. Еще 7 мирных жителей получили ранения.

28 апреля оккупанты непрерывно обстреливали Киевский и Немышлянский районы Харькова из артиллерии. Двое харьковчан погибли, еще 4 ранены.

Благодаря слаженной работе Сил обороны Украины, защитники смогли восстановить контроль над Кутузовкой Харьковской области.

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