За сутки спасатели Харькова 15 раз выезжали на тушение пожаров, возникших из-за обстрелов

14 апреля 2022 , 09:24
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Источник:

ГСЧС

За сутки 14 марта харьковские спасатели выезжали на 15 вызовов для тушения пожаров. Они возникли из-за вражеских обстрелов.

К счастью, в результате пожаров никто не пострадал. Всего за сутки спасатели совершили 24 оперативных выезда.

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ГСЧС в течение суток осуществила 15 выездов на тушение пожаров вызванных вражескими обстрелами. Так, спасатели выезжали на тушение пожаров жилых многоэтажек, частных домов, гаражей и автомобилей, а также складских зданий,
– говорится в сообщении.

Пожары произошли в таких районах Харькова:

  • Немишлянськом – 1;
  • Московском – 8;
  • Киевском – 3;
  • Индустриальном – 1;

и в районах области:

  • Изюмском – 1;
  • Харьковском – 1.

Самый крупный пожар возник на складе в Немышлянском районе Харькова. Площадь пожара составила около 4000 метров квадратных.

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Автор: Марта Кушка