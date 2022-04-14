За сутки спасатели Харькова 15 раз выезжали на тушение пожаров, возникших из-за обстрелов

За сутки 14 марта харьковские спасатели выезжали на 15 вызовов для тушения пожаров. Они возникли из-за вражеских обстрелов.

К счастью, в результате пожаров никто не пострадал. Всего за сутки спасатели совершили 24 оперативных выезда.

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ГСЧС в течение суток осуществила 15 выездов на тушение пожаров вызванных вражескими обстрелами. Так, спасатели выезжали на тушение пожаров жилых многоэтажек, частных домов, гаражей и автомобилей, а также складских зданий,

– говорится в сообщении.

Пожары произошли в таких районах Харькова:

Немишлянськом – 1;

Московском – 8;

Киевском – 3;

Индустриальном – 1;

и в районах области:

Изюмском – 1;

Харьковском – 1.

Самый крупный пожар возник на складе в Немышлянском районе Харькова. Площадь пожара составила около 4000 метров квадратных.

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