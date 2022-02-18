За сутки в Украине более 34 тысяч новых COVID-больных и более 3 тысяч госпитализаций
Источник:Минздрав
За минувшие сутки, 17 февраля, в Украине обнаружили 34 938 больных коронавирусом. Известно, что среди них 2 879 детей и 870 медработников.
В больницы госпитализировали 3 323 больных коронавирусом или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 282 пациента умерли. В то же время выздоровели 29 254 инфицированных.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
- город Киев – 4 538;
- Винницкая область – 687;
- Волынская область – 1 118;
- Днепропетровская область – 2 712;
- Донецкая область – 1 833;
- Житомирская область – 1 706;
- Закарпатская область – 446;
- Запорожская область – 1 405;
- Ивано-Франковская область – 536;
- Киевская область – 1 316;
- Кировоградская область – 461;
- Луганская область – 748;
- Львовская область – 1 490;
- Николаевская область – 1 235;
- Одесская область – 3 587;
- Полтавская область – 1 668;
- Ровненская область – 824;
- Сумская область – 1 118;
- Тернопольская область – 608;
- Харьковская область – 1 800;
- Херсонская область – 980;
- Хмельницкая область – 1 354;
- Черкасская область – 1 273;
- Черновицкая область – 381;
- Черниговская область – 1 114.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Темпы тестирования населения
Вчера в Украине провели 116 625 тестов на коронавирус, в частности: 52 932 методом ПЦР и 5 424 методом ИФА. Также было проведено 58 269 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2
Общая статистика заболеваемости в стране
По состоянию на 18 февраля в Украине зарегистрировано 4 672 198 больных коронавирусом. 3 896 009 из них уже преодолели болезнь. Но, к сожалению, она унесла жизни 104 106 украинцев.Обратите внимание: С начала пандемии в Украине провели 19 288 823 ПЦР тестирования.
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