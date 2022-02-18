За сутки в Украине более 34 тысяч новых COVID-больных и более 3 тысяч госпитализаций

18 февраля 2022 , 08:16
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Минздрав

За минувшие сутки, 17 февраля, в Украине обнаружили 34 938 больных коронавирусом. Известно, что среди них 2 879 детей и 870 медработников.

В больницы госпитализировали 3 323 больных коронавирусом или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 282 пациента умерли. В то же время выздоровели 29 254 инфицированных.

Днем ранее Новые данные о "сыне" Омикрона, защита от новых штаммов: новости о коронавирусе 17 февраля

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • город Киев – 4 538;
  • Винницкая область – 687;
  • Волынская область – 1 118;
  • Днепропетровская область – 2 712;
  • Донецкая область – 1 833;
  • Житомирская область – 1 706;
  • Закарпатская область – 446;
  • Запорожская область – 1 405;
  • Ивано-Франковская область – 536;
  • Киевская область – 1 316;
  • Кировоградская область – 461;
  • Луганская область – 748;
  • Львовская область – 1 490;
  • Николаевская область – 1 235;
  • Одесская область – 3 587;
  • Полтавская область – 1 668;
  • Ровненская область – 824;
  • Сумская область – 1 118;
  • Тернопольская область – 608;
  • Харьковская область – 1 800;
  • Херсонская область – 980;
  • Хмельницкая область – 1 354;
  • Черкасская область – 1 273;
  • Черновицкая область – 381;
  • Черниговская область – 1 114.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирования населения

Вчера в Украине провели 116 625 тестов на коронавирус, в частности: 52 932 методом ПЦР и 5 424 методом ИФА. Также было проведено 58 269 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2

Общая статистика заболеваемости в стране

По состоянию на 18 февраля в Украине зарегистрировано 4 672 198 больных коронавирусом. 3 896 009 из них уже преодолели болезнь. Но, к сожалению, она унесла жизни 104 106 украинцев.

Обратите внимание: С начала пандемии в Украине провели 19 288 823 ПЦР тестирования.


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Автор: Анастасія Кушпіт