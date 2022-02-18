За сутки в Украине более 34 тысяч новых COVID-больных и более 3 тысяч госпитализаций

За минувшие сутки, 17 февраля, в Украине обнаружили 34 938 больных коронавирусом. Известно, что среди них 2 879 детей и 870 медработников.

В больницы госпитализировали 3 323 больных коронавирусом или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 282 пациента умерли. В то же время выздоровели 29 254 инфицированных.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

город Киев – 4 538;

Винницкая область – 687;

Волынская область – 1 118;

Днепропетровская область – 2 712;

Донецкая область – 1 833;

Житомирская область – 1 706;

Закарпатская область – 446;

Запорожская область – 1 405;

Ивано-Франковская область – 536;

Киевская область – 1 316;

Кировоградская область – 461;

Луганская область – 748;

Львовская область – 1 490;

Николаевская область – 1 235;

Одесская область – 3 587;

Полтавская область – 1 668;

Ровненская область – 824;

Сумская область – 1 118;

Тернопольская область – 608;

Харьковская область – 1 800;

Херсонская область – 980;

Хмельницкая область – 1 354;

Черкасская область – 1 273;

Черновицкая область – 381;

Черниговская область – 1 114.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирования населения

Вчера в Украине провели 116 625 тестов на коронавирус, в частности: 52 932 методом ПЦР и 5 424 методом ИФА. Также было проведено 58 269 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2

Общая статистика заболеваемости в стране

По состоянию на 18 февраля в Украине зарегистрировано 4 672 198 больных коронавирусом. 3 896 009 из них уже преодолели болезнь. Но, к сожалению, она унесла жизни 104 106 украинцев.

С начала пандемии в Украине провели 19 288 823 ПЦР тестирования.



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