За сутки в Украине обнаружили свыше 34 тысяч больных COVID-19

8 февраля 2022 , 08:13
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Источник:

Минздрав

За минувшие сутки, 7 февраля, в Украине зарегистрировали 34 353 больных коронавирусом. Известно, что среди новых пациентов 3 095 детей и 955 медицинских работников.

За этот же период в больницы госпитализировали 2 168 человек. К сожалению, еще 255 больных умерли. Вместо этого выздоровели 15 193 пациента.

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Ситуация в регионах

Самую высокую смертность от коронавируса вчера зафиксировали в Запорожской (+22), Львовской (+19) и Донецкой (+18) областях. Тем временем больше всего больных обнаружили в Киеве, Львовской и Харьковской областях.

Суточный прирост новых больных по стране:

  • город Киев – 2 862;
  • Винницкая область – 857;
  • Волынская область – 1 138;
  • Днепропетровская область – 1 960;
  • Донецкая область – 1 532;
  • Житомирская область – 739;
  • Закарпатская область – 786;
  • Запорожская область – 1 262;
  • Ивано-Франковская область – 540;
  • Киевская область – 1 113;
  • Кировоградская область – 328;
  • Луганская область – 727;
  • Львовская область – 2 336;
  • Николаевская область – 862;
  • Одесская область – 3 921;
  • Полтавская область – 1 264;
  • Ровненская область – 1 827;
  • Сумская область – 1 555;
  • Тернопольская область – 1 415;
  • Харьковская область – 2 022;
  • Херсонская область – 9 63;
  • Хмельницкая область – 1 210;
  • Черкасская область – 1 169;
  • Черновицкая область – 968;
  • Черниговская область – 997.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Охват тестирования населения

В течение вчерашнего дня в Украине провели 131 881 тестирование на коронавирус разными методами, в частности: методом ПЦР – 68 778, методом ИФА – 5 358 и 57 745 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Справка. За все время пандемии в стране подтвердили 4 341 790 случаев заражения коронавирусом. 3 696 285 пациентов выздоровели, но вместе с тем болезнь унесла жизни 101 647 человек.

Всего для диагностики коронавируса в Украине было проведено 18 672 736 ПЦР-тестирований.

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Автор: Анастасія Кушпіт