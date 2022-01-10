Сделали мало тестов: в Украине обнаружили почти 2 тысячи больных COVID-19

За минувшие сутки, 9 января, в Украине зафиксировали 1 969 новых больных COVID-19. Известно, что среди них 94 ребенка и 41 медработник.

В больницы госпитализировали 1 064 человека с COVID-19 или с имеющимися признаками болезни. К сожалению, еще 86 инфицированных умерли. Зато выздоровели 3 517 человек.

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Количество новых случаев COVID-19 в регионах:

город Киев – 398;

Винницкая область – 74;

Волынская область – 48;

Днепропетровская область – 49;

Донецкая область–8;

Житомирская область – 43;

Закарпатская область – 61;

Запорожская область – 19;

Ивано-Франковская область – 77;

Киевская область – 135;

Кировоградская область – 50;

Луганская область – 13;

Львовская область – 130;

Николаевская область – 36;

Одесская область – 113;

Полтавская область – 109;

Ровненская область – 31;

Сумская область – 102;

Тернопольская область – 60;

Харьковская область – 192;

Херсонская область – 12;

Хмельницкая область – 14;

Черкасская область – 83;

Черновицкая область – 87;

Черниговская область – 25.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирования населения довольно низкие

Вчера, 9 января, в Украине провели лишь 24 283 теста на коронавирус. Из них 10 332 методом ПЦР, 908 методом ИФА и 13 043 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Общая картина заболеваемости в стране

За все время пандемии в Украине зафиксировали 3 704 442 больных COVID-19, 3 514 786 из которых уже выздоровели. К сожалению, недуг унес жизни 97 325 граждан.

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по состоянию на утро, 10 января, в Украине провели 16 966 846 ПЦР-тестов.