Сделали мало тестов: в Украине обнаружили почти 2 тысячи больных COVID-19

10 января 2022 , 08:20
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Источник:

Минздрав

За минувшие сутки, 9 января, в Украине зафиксировали 1 969 новых больных COVID-19. Известно, что среди них 94 ребенка и 41 медработник.

В больницы госпитализировали 1 064 человека с COVID-19 или с имеющимися признаками болезни. К сожалению, еще 86 инфицированных умерли. Зато выздоровели 3 517 человек.

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Количество новых случаев COVID-19 в регионах:

  • город Киев – 398;
  • Винницкая область – 74;
  • Волынская область – 48;
  • Днепропетровская область – 49;
  • Донецкая область–8;
  • Житомирская область – 43;
  • Закарпатская область – 61;
  • Запорожская область – 19;
  • Ивано-Франковская область – 77;
  • Киевская область – 135;
  • Кировоградская область – 50;
  • Луганская область – 13;
  • Львовская область – 130;
  • Николаевская область – 36;
  • Одесская область – 113;
  • Полтавская область – 109;
  • Ровненская область – 31;
  • Сумская область – 102;
  • Тернопольская область – 60;
  • Харьковская область – 192;
  • Херсонская область – 12;
  • Хмельницкая область – 14;
  • Черкасская область – 83;
  • Черновицкая область – 87;
  • Черниговская область – 25.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирования населения довольно низкие

Вчера, 9 января, в Украине провели лишь 24 283 теста на коронавирус. Из них 10 332 методом ПЦР, 908 методом ИФА и 13 043 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Общая картина заболеваемости в стране

За все время пандемии в Украине зафиксировали 3 704 442 больных COVID-19, 3 514 786 из которых уже выздоровели. К сожалению, недуг унес жизни 97 325 граждан.

Обратите внимание: по состоянию на утро, 10 января, в Украине провели 16 966 846 ПЦР-тестов.

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Автор: Анастасія Кушпіт