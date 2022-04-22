За сутки на Востоке ВСУ ликвидировали более 100 оккупантов и уничтожили множество техники врага

Продолжается 58-й день героической борьбы Украины против российских оккупантов. За сутки 22 апреля ВСУ уничтожили много живой силы и военной техники врага на Востоке.

Бои за украинский Донбасс продолжаются. Об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке "Восход" вечером 22 апреля.

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Потери врага на Востоке 22 апреля

В ОПУ "Восход" сообщили, что украинские войска продолжают уверенно сдерживать врага. Так, за сутки 22 апреля ВСУ на Донбассе удалось уничтожить:

личный состава оккупантов – до 130;

танки – 3;

БМП – 3;

БТР – 4;

боевые бронированные машины – 1;

артиллерийские тягачи – 13;

беспилотные летательные аппараты– 2.

Напомним, что недавно Россия открыто объявила о своих "планах" в отношении Украины. Так, российское командование заявило, что планирует захватить Донбасс и весь Юг нашего государства.

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