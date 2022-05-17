За сутки враг обстрелял 48 городов и сел на Востоке: погибли 22 человека

Украинские воины на Востоке постоянно удерживают атаки российских захватчиков. Получая отпор от военных оккупанты продолжают терроризировать мирное население Донбасса.

Населенные пункты Донецкой и Луганской областей продолжают быть основной мишенью российских оккупантов. Враг уничтожает гражданскую инфраструктуру и разрушает жилые дома, где могут оставаться люди.

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Группировка Объединенных Сил сообщает, что в течение 16 мая оккупанты совершили обстрелы 48 населенных пунктов, расположенных на востоке Украины.

Варварские авиационные и ракетные удары получили: Авдеевка, Соледар, Бахмут, несколько населенных пунктов Северодонецкого района. Подонки убивают детей, женщин, пожилых людей, уничтожают украинские города и села,

– заявили в ведомстве.

В результате бесчеловечных обстрелов на Донбассе погибли 22 мирных жителя. Жертвы были в Лимане, Дробышеве, Авдеевке, Клиновом, Марьянке, Торецке, Соледаре. Сообщается по меньшей мере об 11 раненых в результате российских атак.

За сутки российские оккупанты повредили и уничтожили 65 жилых домов – как частных, так и многоквартирных. За 16 мая всего пострадали 78 гражданских объектов. Среди них:

общеобразовательная средняя школа;

предприятие соляной промышленности;

завод шампанских вин;

кирпичный завод;

сооружения исправительного заведения;

продовольственный магазин;

здание научно производственного объединения.

Кроме того, Группировка объединенных сил сообщила о том, что работники ГСЧС ликвидировали 6 пожаров. Огонь потушили в Северодонецке, Лисичанске, Бахмуте и Торецке – именно в этих городах оккупанты активно проводят обстрелы.

Пиротехники обезвредили 56 взрывоопасных предметов в Покровском и Северодонецком районах. Внимание! Не поднимайте неизвестные предметы, не трогайте неразорванные снаряды. Вызовите пиротехников по телефону 101 или полицию – 102,

– призвали в Главном управлении ГСЧС Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, за минувшие сутки, 16 мая, из районов ведения активных боевых действий Луганской и Донецкой областей удалось эвакуировать 587 человек.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил в своей сводке, что под контролем Украины осталось только 10% Луганщины – города Северодонецк, Лисичанск и окрестности города Рубежного находятся под контролем ВСУ и подвергаются вражеским обстрелам.

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