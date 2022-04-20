За сутки ВСУ сбили 2 вражеских беспилотника: фото остатков

За минувшие сутки 19 апреля подразделения ПВО сбили два вражеских беспилотника. В сети было опубликовано фото остатков.

Речь идет о моделях "Горизонт" и "Орлан". Об этом сообщили в Генштабе 20 апреля.

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За прошедшие сутки подразделениями ПВО ДШВ ВС Украины сбиты два российских БПЛА: "Горизонт Эйр S-100" и "Орлан-10",

– говорится в сообщении.



Сбитый вражеский беспилотник / Фото Генштаба



Остатки от российского БПЛА / Фото Генштаба

Воздушные силы Украины сбили дроны с помощью ЗРК Stinger и Starstreak. Следует отметить, что эти беспилотники являются значимой утратой для оккупантов. В частности, "Орлан-10" – один из новейших БПЛА российской армии.



ВСУ сбили 2 беспилотника / Фото Генштаба



Потери врага 19 апреля / Фото Генштаба

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