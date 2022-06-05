За прошедшие сутки, 4 июня, ситуация на юго-восточном направлении существенно не изменилась. Подразделения Сил обороны держат рубежи и защищают нашу землю от российского оккупанта.
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Вчера враг не предпринимал активных наступательных действий. Преимущественно он пытался сдержать подразделения Сил обороны и был сконцентрирован на том, чтобы удержать занятые рубежи.
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ
Россияне нанесли огневое поражение по позициям украинских войск и нанесли авиационный удар самолетом Су-25 в районе Каменского. Кроме того, враг обстреливал позиции подразделений наших войск вдоль линии столкновения из всего спектра вооружения в районе населенных пунктов: Каменское, Орехов, Малиновка, Ольговское, Зеленое поле, Темеровка, Новополь, Новоселка, Красное, Времьевка, Успеновка, Гуляйполе, Новоданиловка, Зализничное, Юрковка, Малая Токмачка и Белогорье.
В отдельных районах россияне проводили воздушную разведку с применением БПЛА. Также они усовершенствовали обустройство второй линии обороны.
Основные силы и средства захватчики продолжают сосредоточиваться в районе Орехова, Гуляйполя и Великой Новоселки Донецкой области, усилили свои подразделения в районе Васильевки.
Новые потери россиян на Запорожье
За прошедшие сутки украинские воины уничтожили на Запорожье:
- 8 оккупантов, еще 19 ранили;
- 2 танка;
- 1 боевую бронированную машину;
- 4 единицы автомобильной техники;
- 1 миномет.
Кроме того, наши защитники и защитницы уничтожили одну позицию вражеского отделения.
Ситуация в регионе:
- Оккупанты продолжают цинично нарушать нормы Международного гуманитарного права и правила ведения войны. В частности, вчера они обстреляли из РСЗО гражданскую инфраструктуру и мирные домохозяйства в районе Орехова и Гуляйполя. Одна женщина погибла.
- В Пологах российские захватчики похитили местного мужчину и увезли в неизвестном направлении.
- В Токмаке оккупационная "власть" назначила на должность главы отдела по делам молодежи и спорта Токмакского городского совета Шаповала Валерия Дмитриевича. Он согласился сотрудничать с врагом и выполняет их распоряжения.
- Временно неподконтрольными территориями области остаются: Бердянский район, Мелитопольский район, Васильевский район, Пологовский район (кроме городов Орехов и Гуляйполе).
- Местные власти разрешили гражданам ездить из Запорожья на временно оккупированные территории собственным транспортом. В Запорожье уже сформировалась очередь из автомобилей.
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