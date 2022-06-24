"За тобой уже идут": партизаны оставили послание перед офисом коллаборанта Сальдо

Украинские партизаны оставили посланием для ставленника Кремля в оккупированном Херсоне. Отважные местные жители заверили Владимира Сальдо, что скоро придут за ним.

Во временно оккупированном Херсоне усиливается партизанское движение. За 2 последних дня движение сопротивления взорвало 2 автомобиля с коллаборантами.

Суд запретил деятельность партий двух херсонских гауляйтеров – Сальдо и Стремоусова

Партизаны решили напомнить главному гауляйтеру города о том, что вскоре очередь дойдет и до него. Для этого они оставили открытки возле офиса Сальдо. Послание повесили на автобус, расписанный запретной российской символикой.

Коллаборанты и предатели готовьтесь, никого не забудем, к каждому придем! Автобус разрисовали перед офисом Сальдо! Партизанское движение усиливается! Вместе к победе,

– подчеркнул советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

На открытках партизаны написали "Не забыли! Добьем!" и "Коллаборант! Готовься, за тобой уже идут".



Открытка для Сальдо / Фото Сергея Хланя



Партизаны угрожают российскому коллаборанту расправой / Фото Сергея Хланя



Открытки оставили на автобусе / Фото Сергея Хланя

В начале июня Сальдо призвал российских военных захватить город Очаков в Николаевской области. Все потому, что находящийся под контролем украинских защитников Очаков блокирует оккупантам выход из Днепро-Бугского лимана в Черное море.

Читайте также Россияне хотят провести "референдум" о создании "республик" на Запорожье и Херсонщине

Что этому предшествовало

Утром 24 июня в Херсоне взорвали автомобиль известного коллаборанта Дмитрия Савлученко. Ранее предатель работал в предвыборном штабе Сальдо и даже баллотировался от его блока в Днепровский райсовет. Российские оккупанты подтвердили, что в результате взрыва Савлученко погиб на месте происшествия. По данным СМИ, вместе с ним на "концерт Кобзона" отправилась охрана.

2 дня перед тем в Херсонской области взорвался автомобиль народного депутата и коллаборанта Алексея Ковалева. Информацию об этом подтвердил глава разведки Кирилл Буданов. В каком состоянии парламентарий – неизвестно. Буданов заверил, что Главное управление разведки тесно сотрудничает с партизанами с оккупированных территорий.

Это может вас заинтересовать – партизан из Херсона записал обращение: видео