Очень похоже на сбитый рейс МН17: как Россия пытается оправдаться за удар по "Охматдету"

СБУ получила новые доказательства, подтверждающие, что Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101. На месте трагедии в частности найден обломок двигателя этой крылатой ракеты. Выводы экспертов однозначны: это был целенаправленный удар российской армии. Об этом свидетельствуют не только найденные обломки, но и анализ данных траектории полета, характер нанесенных повреждений.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак озвучил мнение 24 Каналу, что поведение российских пропагандистов вокруг этой трагедии напоминает аналогичную ситуацию, когда над Донецкой областью в 2014 году был сбит самолет Boeing 777. Он напомнил, что тогда Россия также выдвигала множество версий и обвиняла в сбитии пассажирского самолета украинскую сторону. Так происходит и сейчас после удара по "Охматдету".

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Цель России – заставить общество сомневаться

По мнению Ступака, несколько версий, которые противоречат друг другу, свидетельствуют о цели россиян не убедить общество в своей правоте, а заставить людей сомневаться в единственной правдивой.

Это очень похоже на сбитый рейс МН17. Тогда была аналогичная история. Главная цель России – сбить с толку, поэтому озвучивают разные версии, одна может разбегаться с другой. У россиян цель посеять сомнения в обществе, чтобы на Западе люди начали думать, кто же на самом деле нанес удар,

– озвучил Ступак.

Бывший сотрудник СБУ отметил, что российская сторона анализирует все, что происходит в соцсетях, особенно после резонансных событий. Вражеские спецслужбы отслеживают, как часто используются в эфирах и на просторах печатных и интернет медиа определенные слова и выражения, в частности: "перемирие", "переговоры", "остановить войну", "Зеленский достал" и т.д.