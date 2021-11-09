За весь 2021 год ВСП уволил почти 200 судей, из них за нарушения только шестеро

Высший совет правосудия в течение января – октября 2021 года одобрил решение об увольнении 185 судей. Из них шестерых – за нарушения.

Соответствующие данные приведены в информационно-аналитической справке о деятельности ВСП, Дисциплинарных палат Высшего совета правосудия и секретариата ВРУ.

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По общим обстоятельствам уволены 178 судей, а именно: 175 в связи с подачей заявления об отставке и 3 в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию,

– говорится в сообщении.

По особым обстоятельствам уволены 7 судей, в частности:

6 – за совершение существенного дисциплинарного проступка;

1 – по результатам квалификационного оценивания признан не соответствующим занимаемой должности.



За 2021 год ВСП уволил почти 200 судей / данные Высшего совета правосудия

В течение аналогичного периода 2020 года ВСП уволил 231 судью.

По состоянию на 8 ноября 2021 года фактическая численность судей составляет 5 210 при определенном количестве 7 304. Полномочие осуществлять правосудие имеют 4 659, вакантными являются 2 094 должности.

Сейчас не осуществляется правосудие в восьми судах, а именно: