Відповідні дані наведені в інформаційно-аналітичній довідці про діяльність ВРП, Дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя та секретаріату ВРП.

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За загальними обставинами звільнено 178 суддів, а саме: 175 у зв'язку з поданням заяви про відставку та 3 у зв'язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням,

– йдеться у повідомленні.

За особливими обставинами звільнено 7 суддів, зокрема:

6 – за вчинення істотного дисциплінарного проступку;

1 – за результатами кваліфікаційного оцінювання визнано таким, що не відповідає займаній посаді.



За 2021 рік ВРП звільнила майже 200 суддів / Дані Вищої ради правосуддя

Зверніть увагу! Впродовж аналогічного періоду 2020 року ВРП звільнила 231 суддю.

Cтаном на 8 листопада 2021 року фактична кількість суддів становить 5 210 при визначеній кількості 7 304. Повноваження здійснювати правосуддя мають 4 659, вакантними є 2 094 посади.

Наразі не здійснюється правосуддя у восьми судах, а саме: