За военные преступления в Крыму: прокуратура объявила подозрения 14 российским оккупантам
29 декабря 2021 , 18:19Читати новину українською
Источник:"Крым.Реалии"
Прокуратура Крыма и Севастополя объявила о подозрениях в совершении военных преступлений 14 российским оккупантам. Их будут судить заочно.
Соответствующее сообщение обнародовала пресс-служба ведомства. Однако имена подозреваемых не указали.
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По результатам осуществления специального досудебного расследования, впервые в "крымском деле" направлено в суд шесть обвинительных актов по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны),
– отметили в прокуратуре.
Следовательно, будут судить заочно:
- двоих сотрудников управления ФСБ России в Крыму, которые обвиняются в похищении, незаконном заключении и пытках проукраинского активиста, участника Революции Достоинства;
- троих судей подконтрольного оккупантам Верховного суда Крыма, причастных к преследованию заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа по делу "26 февраля";
- судью оккупационного Железнодорожного районного суда Симферополя, которая приняла незаконный приговор журналисту "Крым.Реалии" Николаю Семене;
- двоих российских военных комиссаров, причастных к принуждению крымчан служить в ВС России;
- руководителя регионального штаба "Юнармии Севастополя", по обвинению в пропаганде добровольного вступления в армию России среди несовершеннолетних.
Дела против оккупантов: что известно
- Ирина Венедиктова заявила, что в Украине открыли около 400 производств о нарушениях прав человека в Крыму, около сотни из которых – по фактам нарушения законов и обычаев войны.
- В 2020 году на тот момент заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал, что прокуроры расследуют свыше 5 тысяч производств относительно военных преступлений в Крыму и на Донбассе.