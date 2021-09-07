За время работы камер автофиксации водители-нарушители заплатили почти 400 миллионов штрафа

На дорогах Украины работает 118 комплексов системы автофиксации нарушений ПДД. С начала их работы вынесли более 2,3 миллиона админпостановлений, из которых более 1,9 миллиона уже уплачены на сумму почти 400 миллионов гривен.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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На дорогах Украины автоматически фиксируют нарушения ПДД 118 комплексов. С начала работы комплексов (с 01.06.2020) мы вынесли 2 313 730 админпостановлений, из которых 1 952 301 уже оплачены. За эти нарушения нарушители заплатили штрафов на сумму 376 646 829 гривен,

– отметил правоохранитель.

Камеры улучшили безопасность движения

Он также пояснил, что камеры установлены в местах, где по статистике в ДТП погибли и были травмированы больше всего участников дорожного движения.

Их использование призвано улучшить безопасность дорожного движения, уменьшить аварийность и смертность на дорогах.

И за время работы камер в местах их установки удалось достичь снижения количества ДТП с пострадавшими и погибшими в три раза,

– добавил Алексей Билошицкий.

В конце ноября 2020 года в Украине начали действовать новые правила дорожного движения



Новые штрафы / Инфографика 24 канала