За время войны оккупанты похитили 11 городских голов и 8 других чиновников, – Кличко
Источник:Виталий Кличко
Виталий Кличко на своей странице у телеграм сообщил, что российские оккупанты снова похищают руководителей украинских общин.
Согласно информации, теперь похитили главу Берислава Александра Шаповалова и главу Голой Пристани Александра Бабича.
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Виталий Кличко отметил, что за время войны, с 24 февраля, (по состоянию на 29 марта – 24 канал) оккупанты похитили 11 городских голов и 8 других должностных лиц муниципалитетов.
"Я подчеркиваю, что похищение сельских, поселковых и городских голов, особенно в военное время, подвергает опасности всех жителей общины. Ведь все критическое управление, жизнеобеспечение, принятие важных решений, от которых зависит судьба жителей общины, возлагается на ее голову", – добавил Кличко.
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