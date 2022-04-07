За время войны военные потери России составили уже почти 12,2 миллиарда долларов, – Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал сумму российских убытков из-за войны против Украины. Известно, что РФ уже потеряла не менее 12,2 миллиарда долларов.

По словам Ермака, прямые военные потери России составляют 12,19 миллиарда долларов за 42 суток войны в Украине.

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Всего лишь за первые две недели войны Россия попала в глубокий экономический кризис, уже сокративший ВВП РФ на 30 миллиардов долларов, или 9% в 2022 году.

Кроме того, Россия 4 апреля должна была рассчитаться по двум евробондам остатком в 649,2 миллионов долларов, но иностранный банк отказался от выполнения этих поручений. Поэтому РФ решила осуществить выплаты в рублях, а это фактически означает технический дефолт страны-террориста.

Добавим, что из-за военных действий Украина теряет от 35% до 50% ВВП. По расчетам Минфина, потери в украинской экономике составляют около 2 миллиардов гривен в день. В то же время, потери инфраструктуры за месяц войны предварительно составили 119 миллиардов долларов.

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