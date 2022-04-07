За словами Єрмака, прямі військові втрати Росії складають 12,19 мільярдів доларів за 42 доби війни в Україні.

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Загалом лише за перші два тижні війни Росія потрапила в глибоку економічну кризу, яка вже скоротила ВВП РФ на 30 мільярдів доларів, або 9% у 2022 році.

Окрім того, Росія 4 квітня повинна була розрахуватись за двома євробондами залишком у 649,2 мільйона доларів, але іноземний банк відмовився від виконання цих доручень. Тож, РФ вирішила здійснити виплати у рублях, а це, фактично, означає технічний дефолт країни-терористки.

Додамо, що через військові дії Україна втрачає від 35% до 50% ВВП. Так, за розрахунками Мінфіну, втрати в українській економіці становлять близько 2 мільярдів гривень на день. Водночас втрати інфраструктури за місяць війни попередньо склали 119 мільярдів доларів.

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