За год украинские стартапы привлекли более 300 миллионов долларов инвестиций

В этом году сумма венчурных инвестиций в украинские ИТ-компании достигла 336,9 миллиона долларов. В то же время размер "среднего чека" сейчас составляет более одного миллиона долларов. Это в 1,5 раза выше, чем прошлогодний максимум – 258,6 миллиона долларов.

Согласно новому отчету Украинской ассоциации венчурного капитала Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2018 количество успешных инвестиционных сделок выросло с 85 до 115.

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Интересно, что почти треть из общего объема инвестиций привлекла компания GitLab, основанная харьковчанином Дмитрием Запорожцем. В сентябре стартап получил 100 миллионов долларов инвестиций от Iconiq Capital. В результате сделки компания стала "единорогом" – ее оценка превысила 1 миллиард долларов. В декабре в GitLab также проинвестировал финансовый конгломерат Goldman Sachs.

Компания "единорог" – компания, рыночная стоимость которой за короткое время взлетает до миллиарда долларов и выше.

Что известно о GitLab?Это компания, предлагающая систему управления репозиториями програмного кода. Систему используют более 100 000 организаций, включая NASA, CERN, Alibaba, Invincea, O'Reilly Media, Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) и Jülich Research Center.

В отчете также видно, что онлайн-сервисы и софтверные компании занимают лидирующие позиции по количеству сделок. В то же время хардверных и софтверные компании привлекли наибольшие объемы инвестиций.

Вот, как выглядит Топ-10 сделок 2018 года, по версии UVCA: