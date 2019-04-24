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      За год украинские стартапы привлекли более 300 миллионов долларов инвестиций

      6 Читати новину українською
      За год украинские стартапы привлекли более 300 миллионов долларов инвестиций
      / Фото из открытых источников

      В этом году сумма венчурных инвестиций в украинские ИТ-компании достигла 336,9 миллиона долларов. В то же время размер "среднего чека" сейчас составляет более одного миллиона долларов. Это в 1,5 раза выше, чем прошлогодний максимум – 258,6 миллиона долларов.

      Согласно новому отчету Украинской ассоциации венчурного капитала Ukrainian Venture Capital and Private Equity Overview 2018 количество успешных инвестиционных сделок выросло с 85 до 115.

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      Интересно, что почти треть из общего объема инвестиций привлекла компания GitLab, основанная харьковчанином Дмитрием Запорожцем. В сентябре стартап получил 100 миллионов долларов инвестиций от Iconiq Capital. В результате сделки компания стала "единорогом" – ее оценка превысила 1 миллиард долларов. В декабре в GitLab также проинвестировал финансовый конгломерат Goldman Sachs.

      Компания "единорог" – компания, рыночная стоимость которой за короткое время взлетает до миллиарда долларов и выше.

      Что известно о GitLab?Это компания, предлагающая систему управления репозиториями програмного кода. Систему используют более 100 000 организаций, включая NASA, CERN, Alibaba, Invincea, O'Reilly Media, Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) и Jülich Research Center.

      В отчете также видно, что онлайн-сервисы и софтверные компании занимают лидирующие позиции по количеству сделок. В то же время хардверных и софтверные компании привлекли наибольшие объемы инвестиций.

      Вот, как выглядит Топ-10 сделок 2018 года, по версии UVCA:

      1. Gitlab – 100 миллионов долларов
      2. BitFury – 80 миллионов долларов
      3. People.ai – 30 миллионов долларов
      4. GitLab – 20 миллионов долларов
      5. YayPay – 8,4 миллиона долларов
      6. DreamTeam – 5 миллионов долларов
      7. Restream – 4,5 миллиона долларов
      8. Busfor – 4 миллиона долларов
      9. Preply – 4 миллиона долларов
      10. Spinbackup – 1,5 миллиона долларов
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      Теги: Деньги Стартап Новости Украины
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