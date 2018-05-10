За "энергичное видение новой Европы" Макрону вручили премию

Президента Франции Эммануэля Макрона наградили Международной премией имени Карла Великого.

На церемонии, состоявшейся 10 мая в немецком Аахене также присутствовал Президент Украины Петр Порошенко.

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Высокую награду – премию Карла Великого президенту Франции вручили за "энергичное видение новой Европы".

В своей речи он вспомнил, что после окончания Второй мировой войны Европа почти 70 лет жила в мире.

L'Europe a connu ce miracle historique de 70 années de paix. Mais si je pense à la Pologne, aux pays baltes, à l'Espagne, ils ont connu l’autoritarisme ou le totalitarisme. #Karlspreis — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 10 травня 2018 р.

Смотрите полное видео трансляции церемонии награждения:

LIVE | À l’heure de l’épreuve de vérité pour l’Europe, le Président @EmmanuelMacron reçoit le Prix Charlemagne et réaffirme sa détermination sans faille à refonder l’Europe.

Suivez la cérémonie en direct : https://t.co/P3YewSMNRZ#Karlspreis — Élysée (@Elysee) 10 травня 2018 р.

Напомним, 10 мая в Аахене Петр Порошенко провел встречу в нормандском формате с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, однако без участия президента России Владимира Путина.

Что такое премия Карла Великого? Престижная европейская премия за вклад в объединение Европы. Присуждается ежегодно, начиная с 1950 года немецким городом Аахен лицам, внесшим большой вклад в реализацию идеалов, под которыми основана премия.