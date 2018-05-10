За "энергичное видение новой Европы" Макрону вручили премию
Президента Франции Эммануэля Макрона наградили Международной премией имени Карла Великого.
На церемонии, состоявшейся 10 мая в немецком Аахене также присутствовал Президент Украины Петр Порошенко.
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Высокую награду – премию Карла Великого президенту Франции вручили за "энергичное видение новой Европы".
В своей речи он вспомнил, что после окончания Второй мировой войны Европа почти 70 лет жила в мире.
Смотрите полное видео трансляции церемонии награждения:
Напомним, 10 мая в Аахене Петр Порошенко провел встречу в нормандском формате с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, однако без участия президента России Владимира Путина.
Что такое премия Карла Великого? Престижная европейская премия за вклад в объединение Европы. Присуждается ежегодно, начиная с 1950 года немецким городом Аахен лицам, внесшим большой вклад в реализацию идеалов, под которыми основана премия.