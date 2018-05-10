Порошенко проводит встречу с Макроном и Меркель в Аахене: фото

В четверг, 10 мая, в Аахене проводят встречу Президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Об этом сообщает Администрация Президента Украины.

"В немецком Аахене началась встреча Президента Украины с президентом Франции и федеральным канцлером Германии", – говорится в сообщении АП в Facebbook.

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В свою очередь пресс-секретарь президента Святослав Цеголко также сообщил в Twitter, что Порошенко проводит переговоры с Меркель и Макроном.

Отметим, что Порошенко также примет участие в мероприятиях ежегодной церемонии вручения премии Карла Великого Эммануэлю Макрону. Эта премия присуждена президенту Франции за "энергичное видение новой Европы".