Порошенко проводить зустріч з Макроном і Меркель в Аахені: фото

У четвер, 10 травня, в Аахені проводять зустріч Президент України Петро Порошенко, президент Франції Еммануель Макрон і федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Про це повідомляє Адміністрація Президента України.

"У німецькому Аахені почалася зустріч Президента України з президентом Франції і федеральним канцлером Німеччини", – мовиться у повідомленні АП у Facebbook.

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У свою чергу прес-секретар президента Святослав Цеголко також сповістив у Twitter, що Порошенко проводить переговори з Меркель і Макроном.

Зазначимо, що Порошенко також візьме участь у заходах щорічної церемонії вручення премії Карла Великого Еммануелеві Макрону. Ця премія присуджена президенту Франції за "енергійне бачення нової Європи".