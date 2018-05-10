За "енергійне бачення нової Європи" Макрону вручили премію

Президента Франції Емануеля Макрона нагородили Міжнародною премією імені Карла Великого.

На церемонії, що відбулась у 10 травня у німецькому Аахені був також присутній Президент України Петро Порошенко.

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Високу нагороду – премію Карла Великого президентові Франції вручили за "енергійне бачення нової Європи".

У своїй промові він згадав, що після закінчення Другої світової війни Європа майже 70 років жила у мирі.

L'Europe a connu ce miracle historique de 70 années de paix. Mais si je pense à la Pologne, aux pays baltes, à l'Espagne, ils ont connu l’autoritarisme ou le totalitarisme. #Karlspreis — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 10 травня 2018 р.

Дивіться повне відео трансляції церемонії нагородження:

LIVE | À l’heure de l’épreuve de vérité pour l’Europe, le Président @EmmanuelMacron reçoit le Prix Charlemagne et réaffirme sa détermination sans faille à refonder l’Europe.

Suivez la cérémonie en direct : https://t.co/P3YewSMNRZ#Karlspreis — Élysée (@Elysee) 10 травня 2018 р.

Нагадаємо, 10 травня в Аахені Петро Порошенко провів зустріч у нормандському форматі з Ангелою Меркель та Емануелем Макроном, проте без участі президента Росії Володимира Путіна.

Що таке премія Карла Великого? Престижна європейська премія за внесок в об'єднання Європи. Присуджується щороку, починаючи з 1950 року німецьким містом Аахен особам, які зробили великий внесок до реалізації ідеалів, під якими започатковано премію.