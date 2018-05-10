За "енергійне бачення нової Європи" Макрону вручили премію
Президента Франції Емануеля Макрона нагородили Міжнародною премією імені Карла Великого.
На церемонії, що відбулась у 10 травня у німецькому Аахені був також присутній Президент України Петро Порошенко.
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Високу нагороду – премію Карла Великого президентові Франції вручили за "енергійне бачення нової Європи".
У своїй промові він згадав, що після закінчення Другої світової війни Європа майже 70 років жила у мирі.
Дивіться повне відео трансляції церемонії нагородження:
Нагадаємо, 10 травня в Аахені Петро Порошенко провів зустріч у нормандському форматі з Ангелою Меркель та Емануелем Макроном, проте без участі президента Росії Володимира Путіна.
Що таке премія Карла Великого? Престижна європейська премія за внесок в об'єднання Європи. Присуджується щороку, починаючи з 1950 року німецьким містом Аахен особам, які зробили великий внесок до реалізації ідеалів, під якими започатковано премію.