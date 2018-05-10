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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

За "енергійне бачення нової Європи" Макрону вручили премію

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Емануелю Макрону вручили премію Карла Великого
Емануелю Макрону вручили премію Карла Великого / Twitter

Президента Франції Емануеля Макрона нагородили Міжнародною премією імені Карла Великого.

На церемонії, що відбулась у 10 травня у німецькому Аахені був також присутній Президент України Петро Порошенко.

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Високу нагороду – премію Карла Великого президентові Франції вручили за "енергійне бачення нової Європи".

У своїй промові він згадав, що після закінчення Другої світової війни Європа майже 70 років жила у мирі.

Дивіться повне відео трансляції церемонії нагородження:

Нагадаємо, 10 травня в Аахені Петро Порошенко провів зустріч у нормандському форматі з Ангелою Меркель та Емануелем Макроном, проте без участі президента Росії Володимира Путіна.

Що таке премія Карла Великого? Престижна європейська премія за внесок в об'єднання Європи. Присуджується щороку, починаючи з 1950 року німецьким містом Аахен особам, які зробили великий внесок до реалізації ідеалів, під якими започатковано премію.

Теги: Новини політики Петро Порошенко Новини Франції Еммануель Макрон Нагороди
Джерело: 24 Канал
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