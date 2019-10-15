16:32
15 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Черная полоса Минобороны РФ. Путин взялся за мячики
      Вєсті Кремля
      20:14, 12 октября
      Вести.UA. Жир: Жена Януковича вселилась в Богдана? Порошенко "превращается" в Ленина
      Вєсті.UA
      18:58, 12 октября
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, 11 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПРИВАТБАНК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ

      За неделю московский смог рассеется, – в ПЦУ ответили на новые упреки РПЦ

      49 Читати новину українською
      В ПЦУ ответили на скепсис России по поводу признания украинской церкви в Греции
      В ПЦУ ответили на скепсис России по поводу признания украинской церкви в Греции / Pomisna.info/uk

      В Православной церкви Украины ответили российской стороне, что признание автокефальной УПЦ на Соборе иерархов Церкви Греции произошло по всем правилам. В то же время РПЦ не устает придумывать все новые спекуляции.

      В России решили "информационно смягчить" для себя последствия решения, принятого Собором иерархов Церкви Греции, об этом написал заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря на своей фейсбук-странице.

      Реакция: Второе знаменательное событие после Томоса, – ПЦУ о признании Элладской церковью

      Он напомнил, что такая реакция для РПЦ – не новость. Так, после предоставления Украине Томоса там не уставали повторять, что он – "ненастоящий".

      Сейчас начались спекуляции вокруг того, что процедурно на Соборе не происходило голосование, а следовательно якобы "решение не было принято",
      отметил Евстратий Зоря.

      Представителем ПЦУ подчеркнул, что такой порядок выбрали сознательно. Так, в выводах синодальных комитетов указано, что право всеправославного провозглашения автокефалии является правом Вселенского Патриарха.

      "Поэтому проведение голосования по этому поводу в другой Поместной Церкви поставило бы под сомнение такое право, а следовательно – все автокефалии, провозглашенные Вселенским Патриархатом, включая автокефалией самой Церкви Греции", – написал он.

      Зоря также подчеркнул, что Собор специально выбрал комитет во главе с митрополитом Иерофеем (Влахосом) для публичного представления позиции. Он объявил официальную позицию Собора, а следовательно – позицию Церкви Греции.

      Так или иначе, за неделю и этот московский информационный смог рассеется. Но приходится объяснять, казалось бы, очевидные вещи – чтобы как можно меньше людей от него угорели,
      подчеркнул представитель ПЦУ.

      Элладская церковь признала ПЦУ – что нужно знать?

      • Епископы Греческой церкви признали независимость Православной церкви Украины во время заседания Священного Синода 12 октября под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.
      • Из 35 архиереев, присутствующих на Соборе, ни один не высказался против. В то же время священнослужители отмечали, что на них оказывалось давление со стороны русской церкви.
      • Конечно, в России с реакцией не замедлили. Так, священный синод Русской православной церкви пообещал вскоре "рассмотреть последствия" решения Греческой православной церкви о признании Православной церкви Украины.
      blog_ava
      Перевод часов на зимнее время 2019: когда переводят время в Украине
      сегодня
      85081
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Религия РПЦ Православная церковь Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В Минске попытаются снова договориться о разведении: карта
      сегодня , 15:00 В Минске попытаются снова договориться о разведении: карта
      Світлана Попова 206
      Сборная Украины вышла на Евро-2020: первые впечатления футболистов
      сегодня , 11:15 Сборная Украины вышла на Евро-2020: первые впечатления футболистов
      Михайло Гема 337
      Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      сегодня , 09:22 Тайфун в Японии: что происходит прямо сейчас – фото и видео
      Олесь Друкач 18088
      Сборная Украины в меньшинстве победила Португалию и вышла на Евро-2020
      сегодня , 07:43 Сборная Украины в меньшинстве победила Португалию и вышла на Евро-2020
      Михайло Гема 2934
      Як побороти "стару політику" і містечкових "дубневичів": рецепт на місцеві вибори
      14 октября , 22:00 Як побороти "стару політику" і містечкових "дубневичів": рецепт на місцеві вибори
      Галина Васильченко 773
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук