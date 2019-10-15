За неделю московский смог рассеется, – в ПЦУ ответили на новые упреки РПЦ

В Православной церкви Украины ответили российской стороне, что признание автокефальной УПЦ на Соборе иерархов Церкви Греции произошло по всем правилам. В то же время РПЦ не устает придумывать все новые спекуляции.

В России решили "информационно смягчить" для себя последствия решения, принятого Собором иерархов Церкви Греции, об этом написал заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря на своей фейсбук-странице.

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Он напомнил, что такая реакция для РПЦ – не новость. Так, после предоставления Украине Томоса там не уставали повторять, что он – "ненастоящий".

Сейчас начались спекуляции вокруг того, что процедурно на Соборе не происходило голосование, а следовательно якобы "решение не было принято",

– отметил Евстратий Зоря.

Представителем ПЦУ подчеркнул, что такой порядок выбрали сознательно. Так, в выводах синодальных комитетов указано, что право всеправославного провозглашения автокефалии является правом Вселенского Патриарха.

"Поэтому проведение голосования по этому поводу в другой Поместной Церкви поставило бы под сомнение такое право, а следовательно – все автокефалии, провозглашенные Вселенским Патриархатом, включая автокефалией самой Церкви Греции", – написал он.

Зоря также подчеркнул, что Собор специально выбрал комитет во главе с митрополитом Иерофеем (Влахосом) для публичного представления позиции. Он объявил официальную позицию Собора, а следовательно – позицию Церкви Греции.

Так или иначе, за неделю и этот московский информационный смог рассеется. Но приходится объяснять, казалось бы, очевидные вещи – чтобы как можно меньше людей от него угорели,

– подчеркнул представитель ПЦУ.

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