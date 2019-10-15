За тиждень московський смог розвіється, – у ПЦУ відповіли на нові закиди РПЦ

У Православній церкві України відповіли російській стороні, що визнання автокефальної УПЦ на Соборі ієрархів Церкви Греції відбулося за всіма правилами. Натомість РПЦ не втомлюється вигадувати все нові спекуляції.

У Росії вирішили "інформаційно пом‘якшити" для себе наслідки рішення, прийнятого Собором Ієрархів Церкви Греції, про це написав заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря на своїй фейсбук-сторінці.

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Він нагадав, що така реакція для РПЦ – не новина. Так, після надання Україні Томосу там не втомлювались повторювати, що він – "несправжній".

Зараз почалися спекуляції навколо того, що процедурно на Соборі не відбувалося голосування, а отже нібито "рішення не було прийняте,

– зазначив Євстратій Зоря.

Представником ПЦУ наголосив, що такий порядок обрали свідомо. Так, у висновках синодальних комітетів зазначено, що право всеправославного проголошення автокефалії є правом Вселенського Патріарха.

"Тому проведення голосування з цього приводу в іншій Помісній Церкві поставило би під сумнів таке право, а відтак - всі автокефалії, проголошені Вселенським Патріархатом, включно з автокефалією самої Церкви Греції", – написав він.

Зоря також наголосив, що Собор спеціально обрав комітет на чолі з митрополитом Ієрофеєм (Влахосом) для публічного представлення позиції. Він оголосив офіційну позицію Собору, а отже – позицію Церкви Греції.

Так чи інакше, за тиждень і цей московський інформаційний смог розвіється. Але доводиться пояснювати, здавалося б, очевидні речі - щоби якнайменше людей від нього вчаділи,

– наголосив представник ПЦУ.

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