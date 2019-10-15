За тиждень московський смог розвіється, – у ПЦУ відповіли на нові закиди РПЦ
У Православній церкві України відповіли російській стороні, що визнання автокефальної УПЦ на Соборі ієрархів Церкви Греції відбулося за всіма правилами. Натомість РПЦ не втомлюється вигадувати все нові спекуляції.
У Росії вирішили "інформаційно пом‘якшити" для себе наслідки рішення, прийнятого Собором Ієрархів Церкви Греції, про це написав заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря на своїй фейсбук-сторінці.
Реакція: Друга визначна подія після Томосу, – ПЦУ про визнання Елладською церквою
Він нагадав, що така реакція для РПЦ – не новина. Так, після надання Україні Томосу там не втомлювались повторювати, що він – "несправжній".
Зараз почалися спекуляції навколо того, що процедурно на Соборі не відбувалося голосування, а отже нібито "рішення не було прийняте,
– зазначив Євстратій Зоря.
Представником ПЦУ наголосив, що такий порядок обрали свідомо. Так, у висновках синодальних комітетів зазначено, що право всеправославного проголошення автокефалії є правом Вселенського Патріарха.
"Тому проведення голосування з цього приводу в іншій Помісній Церкві поставило би під сумнів таке право, а відтак - всі автокефалії, проголошені Вселенським Патріархатом, включно з автокефалією самої Церкви Греції", – написав він.
Зоря також наголосив, що Собор спеціально обрав комітет на чолі з митрополитом Ієрофеєм (Влахосом) для публічного представлення позиції. Він оголосив офіційну позицію Собору, а отже – позицію Церкви Греції.
Так чи інакше, за тиждень і цей московський інформаційний смог розвіється. Але доводиться пояснювати, здавалося б, очевидні речі - щоби якнайменше людей від нього вчаділи,
– наголосив представник ПЦУ.
Елладська церква визнала ПЦУ – що треба знати?
- Єпископи Грецької церкви визнали самостійність Православної церкви України під час засідання священного синоду 12 жовтня під головуванням архієпископа Афінського і всієї Греції Єронима.
- З 35 архієреїв, присутніх на Соборі, жоден не висловився проти. водночас священослужителі наголошували, що на них здійснювався тиск з боку російської церкви.
- Звісно, у Росії із реакцією не набарилися. Так, священний синод Російської православної церкви пообіцяв невдовзі "розглянути наслідки" рішення Грецької православної церкви щодо визнання Православної церкви України.
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