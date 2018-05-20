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За сутки пророссийские боевики дважды обстреляли Зайцево, – ООС

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За сутки пророссийские боевики дважды обстреляли Зайцево
За сутки пророссийские боевики дважды обстреляли Зайцево / Facebook

За сутки, 20 мая, российские боевики дважды обстреляли Зайцево в Донецкой области и продолжают обстрелы вблизи Авдеевки.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

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Пророссийские боевики цинично нарушают режим тишины и обстреливают позиции ВС Украины, а также гражданской и промышленной инфраструктуры Донбасса.

Российские оккупанты с начала суток более 22 раз нарушали режим прекращения огня, дважды обстреляли населенный пункт Зайцево, осуществив при этом 10 выстрелов из артиллерийских систем 122 калибра, и 32 выстрела из минометов 120 калибра,
– прокомментировали в пресс-центре.

В ООС отметили, что по результатам фотофиксации, проведенной в этот день наблюдателями мобильной группы СЦКК, задокументировано прямое попадание мины в частные дома и хозяйственные постройки на улице ул. Вернадского 8, 57. В результате разрыва мины, разрушено полностью один дом, в другом повреждены окна и стены.

Проросійські бойовики обстріляли Зайцеве
Пророссийские боевики обстреляли Зайцево

Напомним, 19 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой, а на всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия. Российско-оккупационные войска 58 раз нарушали режим прекращения огня, из них 22 раза применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы.

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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